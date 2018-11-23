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"Яндекс.Такси" разрешил пользователям вызывать несколько машин сразу

, ИА "Амител"
Новая функция разработана для большой компании

Фото: park72.ru

Сервис "Яндекс.Такси" разрешил пользователям заказывать сразу несколько автомобилей с телефона. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу компании.

Подчеркивается, что новая функция разработана для большой компании: теперь им не придется ждать приезда машины, чтобы заказать следующую.

Для заказа более одной машины пользователь должен будет нажать кнопку "Еще такси", чтобы вызвать еще машину для себя или другого человека — он будет получать данные о поездке, которые заказавший машину пользователь видит в своем мобильном приложении.

Заказать машину можно будет как на один, так и на разные адреса. Подчеркивается, что пользователь сможет одновременно следить за несколькими поездками.

Отмечается, что данная функция будет вводиться поэтапно — сначала на смартфонах на базе iOS, а затем — на Android.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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