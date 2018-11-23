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Недовольные сатанисты договорились с каналом Netflix

, ИА "Амител"
Канал обвинили в использовании копии статуи Бафомета в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины"

Фото: beautifulballad.org

Американская "Сатанинская церковь" достигла соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на 50 миллионов долларов из-за хоррор-сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на The Guardian.

Сатанисты обвиняли создателей сериала в использовании копии созданной ими статуи Бафомета в ряде выпусков шоу.

Истцы заявили, что достигли соглашение с компаниями. Создатели приключений Сабрины отметят авторство "Сатанинской церкви" в титрах отснятых эпизодов сериала. Остальные детали соглашения не разглашаются.

Warner Bros заявлений по урегулированию иска не выпускала.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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