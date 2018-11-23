Фото: dailymail.co.uk

В Британии отправили в питомник на девять месяцев щенка чау-чау после того, как он укусил стража порядка. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Daily Mail.

Четырехмесячный пес сбежал от хозяев, которые живут в графстве Нортгемптоншир, и потерялся. Он спрятался под машиной и, как считают полицейские, мешал безопасности движения. Когда малыша попытались извлечь из-под авто, однако щенок дважды укусил правоохранителя.

Полицейский не получил серьезных повреждений, однако ему пришлось обратиться в больницу.

Животное арестовали на основании "Акта об опасных собаках" от 1991 года.

По мнению хозяев, щенок был напуган, поэтому они хотят через юристов добиться освобождения питомца. Соответствующая кампания с хэштегом #FreeBungle (Bungle — кличка собаки) идет в социальных сетях, к ней подключились уже тысячи человек.