Федеральная служба охраны РФ отказалась комментировать опубликованные в социальных сетях фотографии и видеокадры, на которых запечатлены два военных вертолета, вылетающих с территории Кремля, сообщает "РИА Новости".

"Без комментариев", — сказали в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

На видео видно, что один из вертолетов несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей. Как выяснило Федеральное агентство новостей, эта была тренировка ФСО, и ничего удивительного в этом событии нет.

"У нас что, первый раз вертолеты с территории Кремля взлетают? Что тут удивительного?" — сообщил источник ФАН.