Трейлер нового "Короля Льва" появился в Сети

В Сети опубликован трейлер римейка мультфильма "Король Лев", который начали снимать в 2017 году. В видеоролике показаны пейзажи, изображенные в оригинальной версии, которая появилась в 1994 году.

Трейлер показали в США в День благодарения во время трансляции традиционного праздничного матча НФЛ.

Режиссером фильма стал Джон Фавро, работавший над "Железным человеком". Элтон Джон примет участие в создании музыки для фильма, а главную песню споет Бейонсе, которая также озвучит одну из героинь — Налу. Симбу озвучивает Дональд Гловер, Муфасу — Джеймс Эрл Джонс.