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Верховный суд разрешил забирать у россиян единственное жилье из-за долгов

, ИА "Амител"
Нижестоящие суды разрешили должнику сохранить свою квартиру

Фото: ivbg.ru

Верховный суд России постановил, что единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вынесенное судом решение по делу Анатолия Фрущака.

Коллегия ВС удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику сохранить свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м.

В апреле 2017 года Фрущак направил в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой о признании банкротом. В августе суд удовлетворил эту просьбу и ввел процедуру реализации имущества. Тогда должник ходатайствовал об исключении из конкурсной массы его пятикомнатной квартиры, объяснив, что это его единственное жилье. Ходатайство было удовлетворено.

Позднее в ВС поступила кассационная жалоба от кредитора должника Андрея Кузнецова, попросившего отменить судебные акты. Фрущак должен своему кредитору 13 млн руб.

Представители Кузнецова заявили, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях должника признаки недобросовестности и злоупотребления.

По словам адвоката Юлии Никишиной, злоупотребление правом со стороны должника носило длящийся характер, так как "за 10 лет ни одной добровольной выплаты так и не было", только удержания с пенсии.

Представитель должника это отрицал, говоря, что "злоупотребления носят защитный характер", а долг им все же погашается.

После совещания коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила акты нижестоящих судов. Обособленный спор был направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.11.2018 08:53
- гость -

Омский нефтеперерабатывающий завод в ходе выполнения программы модернизации намерен привлечь около 8 тысяч иностранцев из 14 стран, сообщал «Город 55». В частности, специалисты прибудут из Турции, Кореи, Нидерландов, Германии, США, Чехии, Италии и Китая. Уточняется, что иностранцы займутся руководящими функциями, в то время как рабочие специальности будут отданы местным жителям.(с)

Какая забота о россиянах то.

0  0
23.11.2018 08:56
- гость -

ну так рабы руководить не имеют права

0  0
23.11.2018 09:01
- гость -

правительство вместе с предводителем не полноценны "!во всех смыслах!"

0  0
23.11.2018 09:45
- гость -

Однако,речь в статье об одном россиянине Анатолии Фрущаке,живущем в пятикомнатной квартире и который должен своему кредитору 13 млн рублей.

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