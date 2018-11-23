Верховный суд России постановил, что единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вынесенное судом решение по делу Анатолия Фрущака.

Коллегия ВС удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику сохранить свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м.

В апреле 2017 года Фрущак направил в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой о признании банкротом. В августе суд удовлетворил эту просьбу и ввел процедуру реализации имущества. Тогда должник ходатайствовал об исключении из конкурсной массы его пятикомнатной квартиры, объяснив, что это его единственное жилье. Ходатайство было удовлетворено.

Позднее в ВС поступила кассационная жалоба от кредитора должника Андрея Кузнецова, попросившего отменить судебные акты. Фрущак должен своему кредитору 13 млн руб.

Представители Кузнецова заявили, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях должника признаки недобросовестности и злоупотребления.

По словам адвоката Юлии Никишиной, злоупотребление правом со стороны должника носило длящийся характер, так как "за 10 лет ни одной добровольной выплаты так и не было", только удержания с пенсии.

Представитель должника это отрицал, говоря, что "злоупотребления носят защитный характер", а долг им все же погашается.

После совещания коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила акты нижестоящих судов. Обособленный спор был направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.