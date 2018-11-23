Голикова придумала, как россиян мотивировать рожать детей

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова "Российской газете" заявила, что людей нельзя заставлять рожать, но их можно мотивировать заводить детей.
По словам Голиковой, в первую очередь необходимо решать вопрос с жильем: "Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки — эффективна она или нет".
Она подчеркнула, что людям приходится откладывать время рождения второго или третьего ребенка, поскольку они решают сначала выплатить ипотеку. "Возраст нарастает, потом уже и желания не возникает", — сказала вице-премьер.
При этом Голикова отметила, что в России все равно рожают больше, чем в Европе: "Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей".
Ранее Голикова заявила о планах продлить программу материнского семейного капитала после 2021 года. По ее словам, это вносило и вносит "существенный вклад в благополучие российских семей".
Комментарии
вот у меня уже нет ипотеки, желание есть, но доходы и не уверенность в завтрашнем дне говорят, что не стоит этого делать
а она в курсе, что родить еще и нет так просто, у нас половина кого я знаю обеспеченные семьи родить не могут... в это направлении работать надо!!!
Ну , Голикова то конечно знает, как мотивировать рожать детей... Само то скольких родила? Знаю, что так некрасиво и жестоко спрашивать, но уже надаели эти "учителя", которые сами ни в каком деле не участвовали!
у нее такое изстревоженное лицо, аж схуднула тетка
ну деуки, мы же не звери, давайте порадуем тетку пошли рожать уже
Ну , Голикова то конечно знает, как мотивировать рожать детей... Само то скольких родила? Знаю, что так некрасиво и жестоко спрашивать, но уже надаели эти "учителя", которые сами ни в каком деле не участвовали!
нет у нее детей, ни своих ни усыновленных
23.11.2018 09:13
- гость -
а что Вас не устраивает в завтрашнем дне? Дно достаточно уверенное!