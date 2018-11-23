Голикова придумала, как россиян мотивировать рожать детей

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова "Российской газете" заявила, что людей нельзя заставлять рожать, но их можно мотивировать заводить детей.

По словам Голиковой, в первую очередь необходимо решать вопрос с жильем: "Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки — эффективна она или нет".

Она подчеркнула, что людям приходится откладывать время рождения второго или третьего ребенка, поскольку они решают сначала выплатить ипотеку. "Возраст нарастает, потом уже и желания не возникает", — сказала вице-премьер.

При этом Голикова отметила, что в России все равно рожают больше, чем в Европе: "Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей".

Ранее Голикова заявила о планах продлить программу материнского семейного капитала после 2021 года. По ее словам, это вносило и вносит "существенный вклад в благополучие российских семей".