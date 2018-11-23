Правительство утвердило макроэкономический прогноз до 2036 года

Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте кабмина.

"Понятно, что горизонт планирования исключительно длинный. Но даже при таком горизонте к этому нужно относиться серьезно, внимательно. Мы прекрасно понимаем, что рубеж 2036 года еще совсем не скоро. Немногие из тех, кто сидит за этим столом, будут заниматься к этому времени государственным управлением. Но это не означает, что мы должны к этому относиться легковесно. Нужно постараться все факторы взвесить, продумать, как это может выглядеть к этому периоду", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ был подготовлен Минэкономики. Ранее в этот же день глава ведомства Максим Орешкин в ходе заседания правительства, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года, заявил, что планируется снижение цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам.

Кроме того, Орешкин ожидает плавного укрепления курса рубля к 2036 году за счет роста производительности труда.

Медведев пообещал финансовую поддержку регионам, столкнувшимся с ростом цен на уголь и мазут. Конкретные суммы поддержки на заседании не называли, однако ранее уже обсуждали выделение 20 млрд руб. субсидий. Стенограмма заседания опубликована на сайте кабмина.