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Пожар произошел в магазине-дискаунтере крупной сети в алтайском селе

, ИА "Амител"
Ночное ЧП случилось в селе Ребриха

Фото: vk.com/barneos22

Пожар произошел в магазине-дискаунтере крупной сети продуктовых супермаркетов в алтайском селе Ребриха, сообщает "Алтайская правда".

Инцидент случился ночью 22 ноября. Данные о возгорании поступили в 00:46. Возгорание удалось ликвидировать в 02:15.

Общая площадь пожара составила около 400 квадратных метров. На тушении работали пять автоцистерн и 15 человек личного состава.

В результате ЧП были повреждены стены здания, крыша и товарно-материальные ценности.

Никто не пострадал.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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