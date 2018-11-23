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Пожар произошел в магазине-дискаунтере крупной сети продуктовых супермаркетов в алтайском селе Ребриха, сообщает "Алтайская правда".
Инцидент случился ночью 22 ноября. Данные о возгорании поступили в 00:46. Возгорание удалось ликвидировать в 02:15.
Общая площадь пожара составила около 400 квадратных метров. На тушении работали пять автоцистерн и 15 человек личного состава.
В результате ЧП были повреждены стены здания, крыша и товарно-материальные ценности.
Никто не пострадал.
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