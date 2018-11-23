Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике 22 ноября заявил, что индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2019 года составит 7,05%, в то время как уровень инфляции ожидается на уровне 4,3%, пишет "Парламентская газета".

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поинтересовался, почувствуют ли граждане повышение пенсии на 100 рублей с учетом инфляции.

"Ожидаемый уровень инфляции 4,3 процента. Индексация предусмотрена более чем в два раза по сравнению с 2018 годом и почти в два раза больше, чем уровень инфляции", — сообщил Дроздов.

По его данным, такое повышение обезопасит пенсионеров, даже если уровень инфляции превысит прогнозируемый.

Согласно бюджету ПФР на 2019-2021 годы, предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей и обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 тысяч рублей.

Размер данного вида пенсии в 2019 году составит 15 367 рублей, в 2020 году — 16 284 рубля, в 2021 году — 17 212 рублей.

"Это первый бюджет Пенсионного фонда в системе нового законодательства", — отметил Рязанский и призвал коллег поддержать стратегию пенсионного обеспечения и одобрить документ на пленарном заседании 22 ноября.

Бюджет ПФР на 2019 и плановый период 2020-2021 годов был в третьем чтении принят Госдумой 20 ноября. Согласно закону, доходы Пенсионного фонда в 2019 году составят 8,6 миллиарда рублей, в 2020 году — 8,9 миллиарда рублей, а в 2021 году — 9,2 миллиарда рублей.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 7,05% устанавливается с 1 января 2019 года в сумме 5334 рубля 19 копеек.

Размер материнского капитала в 2019 году составит 453 тысячи рублей, в 2020 году — 470 тысяч рублей, в 2021 году — 489 тысяч рублей.