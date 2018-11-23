Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике 22 ноября заявил, что индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2019 года составит 7,05%, в то время как уровень инфляции ожидается на уровне 4,3%, пишет "Парламентская газета".
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поинтересовался, почувствуют ли граждане повышение пенсии на 100 рублей с учетом инфляции.
"Ожидаемый уровень инфляции 4,3 процента. Индексация предусмотрена более чем в два раза по сравнению с 2018 годом и почти в два раза больше, чем уровень инфляции", — сообщил Дроздов.
По его данным, такое повышение обезопасит пенсионеров, даже если уровень инфляции превысит прогнозируемый.
Согласно бюджету ПФР на 2019-2021 годы, предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей и обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 тысяч рублей.
Размер данного вида пенсии в 2019 году составит 15 367 рублей, в 2020 году — 16 284 рубля, в 2021 году — 17 212 рублей.
"Это первый бюджет Пенсионного фонда в системе нового законодательства", — отметил Рязанский и призвал коллег поддержать стратегию пенсионного обеспечения и одобрить документ на пленарном заседании 22 ноября.
Бюджет ПФР на 2019 и плановый период 2020-2021 годов был в третьем чтении принят Госдумой 20 ноября. Согласно закону, доходы Пенсионного фонда в 2019 году составят 8,6 миллиарда рублей, в 2020 году — 8,9 миллиарда рублей, а в 2021 году — 9,2 миллиарда рублей.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 7,05% устанавливается с 1 января 2019 года в сумме 5334 рубля 19 копеек.
Размер материнского капитала в 2019 году составит 453 тысячи рублей, в 2020 году — 470 тысяч рублей, в 2021 году — 489 тысяч рублей.
Комментарии
Для кого этот бред? реальная инфляция давно перевалила 15% отметку
что индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2019 года составит 7,05%, в то время как уровень инфляции ожидается на уровне 4,3%,
ага, а прирост сбора НДС за 10 менсяцев 2018 г. со слов главного налоговика составил ~14%...
мы будем в раю, а они просто сдохнут! @один дедушка
Чтоб их детям и внукам так жить, но они их давно определили по заморским странам. А над пенсионерами издеваются, в миллиардах купаются, а народ -нищий
Неправда. В связи с ростом НДС продукты в 2019 году подорожают на 4-11%. Это только продукты. Подорожают услуги ЖКХ (в 2019 году тарифы будут увеличены в два этапа- на 01.01.2019г. и на 01.07.2019г.), лекарства. Вот тебе бабушка и Юрьев день.