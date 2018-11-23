Фото: kremlin.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в заседании президиума Госсовета, которое состоится вечером 23 ноября в Ялте.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, президент РФ Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета, на котором будут рассмотрены задачи, стоящие перед главами субъектов Российской Федерации и определенные в майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Заседание состоится в новом формате, предполагающем неформальный диалог главы государства с руководителями регионов.
Комментарии
Дел то в крае нет, похоже товарищ пошел по стопам предшественника
Купил кустюм с отливом и в Ялту...
23.11.2018 10:28
- гость -
А Вы считаете что он должен лопатой работать?
Так то посещение Госсовета это его обязанность. И пусть почаще встречается с Президентом и другими федераламы. Без поддержки федерации наш регион загнется совсем. Только недалекие люди считают что это благодатная земля а проблемы из за тупого руководства. Проблемы из за кучи причин не зависящих даже от Бога. А Ваша судьба только в Ваших руках. Делайте хоть что то. Уезжайте например отсюда. Это тоже решение проблем. Но только не сидите и не пишите очевидные глупости
До выборов ежедневно о супермене Томенко было по несколько новостей - этим пообещал, тех успокоил, остальных обнадежил. А где сейчас его стремление улучшить жизнь жителей Алт.Края?
А Вы считаете что он должен лопатой работать?
Так то посещение Госсовета это его обязанность. И пусть почаще встречается с Президентом и другими федераламы. Без поддержки федерации наш регион загнется совсем. Только недалекие люди считают что это благодатная земля а проблемы из за тупого руководства. Проблемы из за кучи причин не зависящих даже от Бога. А Ваша судьба только в Ваших руках. Делайте хоть что то. Уезжайте например отсюда. Это тоже решение проблем. Но только не сидите и не пишите очевидные глупости
В нормальных странах для этого используют видеоконференции! Что бы экономить бюджет!
а это бесполезная поездочка губернатора и его сопровождающих влетит краевому бюджету в копеечку
Неформальный диалог:
- вить, ну че, нормуль?
- все путём ваим ваимыч!
- массандру буишь?
- на донышке!
А где сейчас его стремление улучшить жизнь жителей Алт.Края?
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некогда диалог вести! работать надо!