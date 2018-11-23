Россияне, которые финансово помогают организациям культуры, смогут получить вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере суммы пожертвования, а также 100-процентный вычет по налогу на прибыль, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий закон был разработан сенаторами и депутатами во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и экс-спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. Госдума уже приняла инициативу в трех чтениях, а 23 ноября ее планирует рассмотреть Совет Федерации.

"Государство не должно облагать налогами как операции по передаче денег, имущества или прав, так и не учитывать их при налогообложении различными видами налогов жертвователей", — сказано в пояснительной записке к закону.

Отмечается, что налоговый вычет по НДФЛ должен составлять не более 30% от суммы дохода, но только в том случае, если пожертвования идут в культурные госучреждения или некоммерческие организации.

Накануне закон рекомендовал палате одобрить Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам. Как отметил его зампредседателя Андрей Епишин, документ направлен на стимулирование привлечения внебюджетных источников финансирования в сферу культуры.

Сейчас благотворительные взносы расцениваются как коммерческая деятельность и облагаются налогами: 18% — НДС и 24% — налог на прибыль.