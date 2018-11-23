Звезды российского хоккея проведут выставочный матч в Барнауле

Фото: "Алтайская правда"

Звезды отечественного хоккея посетят наш регион. 23-24 ноября легенды отечественного хоккея проведут матчи с любительскими командами Алтайского края и мастер-классы для юных спортсменов. Для болельщиков будет организована автограф-сессия. Приглашение посетить регион приняли Сергей Бабинов, Игорь Болдин, Вячеслав Буцаев, Илья Бякин, Ирек Гимаев, Александр Гуськов, Евгений Давыдов, Борис Миронов, Игорь Мишуков, Ильдар Мухометов, Владимир Мышкин, Андрей Николишин и Василий Первухин.

Основные спортивные мероприятия пройдут 23 ноября в Барнауле на льду дворца спорта "Карандин-Арена "Динамо" (улица Жасминная, 3). В 14 часов в фойе начнется автограф-сессия. После чемпионы Олимпийских игр, победители мировых и европейских чемпионатов в составе сборных СССР и России проведут мастер-классы для юных хоккеистов. В 16 часов начнется матч сборной легенд отечественного хоккея и сборной Ночной хоккейной лиги Алтайского края.

24 ноября гости отправятся в село Бочкари Целинного района, где сыграют с местной командой. Организатором турне легендарных спортсменов выступает компания "Бочкари", которая оказывает значительную поддержку развитию хоккея в регионе.

