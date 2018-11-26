Для большинства офисных работников нахождение за компьютером в течение всего дня стало привычным образом жизни. Сидячий образ жизни становится причиной многих заболеваний и нарушений в работе организма. Чтобы сохранить свое здоровье, нужно делать зарядку.
Портал Amic.ru показывает вам, какой комплекс упражнений нужно делать, чтобы оставаться здоровым и полным сил. На инфографике представлена суставно-сухожильная гимнастика. Делая подобные упражнения, мы пробуждаем энергию суставов, улучшаем кровоток, насыщаем ткани кислородом и заставляем наш организм работать. Комплекс упражнений предоставлен Алтайским центром йоги.
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