Фото: nedviginform.ru

Пикет в поддержку жителей аварийных домов пройдет в Барнауле в субботу, 24 ноября — организатором акции выступает ЛДПР.

Как сообщили в краевом отделении партии, мероприятие состоится на площади Свободы в 11:00.

Активисты выйдут на уличную акцию под лозунгами "Сегодня трещина — завтра смерть!", "ЛДПР требует расселения из всех аварийных домов!", "Долой гробы на курьих ножках!", "А на наши похороны коммунальщики скинутся?", "Чиновник! Сколько нам еще жить в страхе?!", "Ветхое жилье — позор Барнаула!"

Мероприятие приурочено к рассмотрению проекта городского бюджета. К 2018 году на расселение выделялось 167 878, 8 тысячи рублей (тогда изначальная сумма расходов была увеличена благодаря поправкам фракции ЛДПР в городской Думе), а на следующий планируется всего 139 017, 6 тысячи рублей.

При этом в данный момент в очереди на расселение в краевой столице 152 дома, которые уже признаны аварийными.

Депутат гордумы краевой столицы Дмитрий Ворсин, комментируя данную проблему, подчеркивает: "В реальности количество действительно опасных для жизни домов гораздо больше, потому что процедура признания дома аварийным — очень сложная, долгая, и для жильцов она часто становится невозможной. И даже эти полторы сотни домов мы не сумеем расселить на выделяемые из городской казны средства. Без вмешательства края и федерального центра нам никогда не решить эту проблему!".