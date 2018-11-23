Госпошлину за выдачу автомобильных номеров отменят в России

МВД готовит поправки в Налоговый кодекс, отменяющие госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков для автомобилей. Соответствующее уведомление размещено на портале regulation.gov.ru.

Нововведение необходимо в связи с принятием закона "О государственной регистрации транспортных средств", который вступит в силу в августе 2019 года. С этого момента ГИБДД не будет выдавать сами госзнаки — их надо будет заказывать у официальных производителей.

Предельные тарифы установит ФАС, при этом госпошлину отменят. Госавтоинспекция будет назначать автовладельцам только сочетание букв и цифр (впоследствии, возможно, появятся официальные аукционы по продаже "красивых" номеров).

Сегодня госпошлина, напомним, составляет 2 тысячи рублей.