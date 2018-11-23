Власти Москвы проводят открытый конкурс на разгон облаков к праздникам 1 и 9 мая, Дню России и Дню города в 2019 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на портал госзакупок.
Максимальная стоимость контракта составляет 410 млн 566 тыс. рублей.
"Количество планируемых самолетов: десять самолетов с продолжительностью полетов не менее 4 часов. Требования к качественным характеристикам услуг: улучшение погодных условий в городе Москве в виде исключения или уменьшения выпадения осадков", — говорится в техзадании.
Заказчиком работ выступает ГКУ "Экспертавтодор". Поставщика планируется определить в середине декабря.
В 2018 году московские власти потратили на разгон облаков 400,3 млн рублей.
На празднование Дня Победы в Москве было потрачено более 610 млн рублей, из которых более 100 млн рублей израсходованы на разгон облаков.
Комментарии
круто!!!
на ЧМ не смогли разогнать либо деньги закончились главный мок под проливный дождем да тут еще зонтик забыли "первому перенесли зонт ВВ а Макрон и Колинда мокли под дождем - какой позооооор"
Игры для одних и дистрикты для других
23.11.2018 11:42
- гость -
а в чем позор? позор что их охрана не взяла для них зонт
позор что ты печешься о макронах а не о своей стране
23.11.2018 12:10
- гость -
поцреот штоле?