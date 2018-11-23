Власти Москвы проводят открытый конкурс на разгон облаков к праздникам 1 и 9 мая, Дню России и Дню города в 2019 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на портал госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 410 млн 566 тыс. рублей.

"Количество планируемых самолетов: десять самолетов с продолжительностью полетов не менее 4 часов. Требования к качественным характеристикам услуг: улучшение погодных условий в городе Москве в виде исключения или уменьшения выпадения осадков", — говорится в техзадании.

Заказчиком работ выступает ГКУ "Экспертавтодор". Поставщика планируется определить в середине декабря.

В 2018 году московские власти потратили на разгон облаков 400,3 млн рублей.

На празднование Дня Победы в Москве было потрачено более 610 млн рублей, из которых более 100 млн рублей израсходованы на разгон облаков.