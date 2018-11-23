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Стало известно, кто установит елку и построит снежный городок в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Стоимость работ составит около 7,3 миллионов рублей

Фото: Amic.ru

Муниципальное бюджетное учреждение "Автодорстрой" стал единственным участником и, соответственно, победителем аукциона на строительство снежного городка и установку новогодней ели на площади Сахарова в Барнауле. Общая стоимость работ составит около 7,3 миллионов рублей, которые будут выделены из городского бюджета.

В целом оформление главной новогодней площади не изменится, на ней будут установлены четыре маленькие горки и одна средняя горка. Также на площади появятся 13 ледяных фигур и две снежные скульптуры (скульптуры Деда Мороза и Снегурочки). Уже по традиции площадь украсит 32-метровая елка.

Перед театром драмы, как и в прошлом году, появится световой потолок, а также вензельные гирлянды. Но в этом году мэрия решила отказаться от катка возле театра драмы, по словам чиновников, он не пользуется популярностью у горожан. Скорее всего, там будет работать светодиодный фонтан. Световыми элементами подсветят и детские аттракционы в парке "Барнаульская крепость".

Все работы должны быть выполнены до 23 декабря.

Отметим, что МБУ "Автодорстрой" уже не первый год возводит главную красавицу на площади Сахарова. Учреждение было образовано в 2015 году путем реорганизации муниципальных учреждений дорожного комплекса города Барнаула. Предприятие располагает собственной производственной базой и автопарком профессиональной спецтехники для ремонта, строительства и содержания дорог.

В этом году еще одна елка и небольшой городок появятся и на пешеходной зоне Мало-Тобольской. Его планируют не убирать до самой весны, в отличие от городка на площади Сахарова.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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