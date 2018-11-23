Новые записи с подозреваемыми в Солсбери опубликовали в Британии

Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи пребывания в Солсбери граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали, сообщает "РИА Новости".
"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солсбери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также выпущены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование", — говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
Полиция также призывает всех, кто мог видеть в период со 2 по 4 марта либо подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом.
Комментарии
Видео прогулки двоих и фото флакона...Запалися наши(
лучшее все в этом - песня Слепакова Шпили
Судя по селфи на мосту они все ж шли к шпилю, а не к дому скрипаля.
-А они всё идут и идут по улицам.
-А где суть?
-А в следующих записях полиция Лондона покажет где.Месяца так через два-три.