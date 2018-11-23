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Горный Алтай назвали одним из наиболее вероятных мест для встречи с йети, следует из опроса туристов, проведенного сервисом Tvil.ru.

Отметим, что больше всего отдыхающие рассчитывают повстречать снежного человека в кузбасском Шерегеше (йети, к слову, является даже символом этого курорта).

На втором месте в списке регионов-обиталищ снежного человека был назван Горный Алтай. В тройку лидеров также вошел Южный Урал.

Далее по оценке вероятности столкнуться с йети идет Московская область и Пермский край.