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Горный Алтай назвали одним из самых подходящих мест для встречи с йети

, ИА "Амител"
В ТОП регионов, где вероятность встретить это существо является высокой, также вошли Кузбасс, Урал, Подмосковье и Пермский край

Фото: lbk.ru

Горный Алтай назвали одним из наиболее вероятных мест для встречи с йети, следует из опроса туристов, проведенного сервисом Tvil.ru.

Отметим, что больше всего отдыхающие рассчитывают повстречать снежного человека в кузбасском Шерегеше (йети, к слову, является даже символом этого курорта).

На втором месте в списке регионов-обиталищ снежного человека был назван Горный Алтай. В тройку лидеров также вошел Южный Урал.

Далее по оценке вероятности столкнуться с йети идет Московская область и Пермский край.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.11.2018 12:21
- гость -

Ого.

0  0
23.11.2018 12:34
BLATNOI

А Барнаул в Барнауле много йети

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