Фото: lbk.ru
Горный Алтай назвали одним из наиболее вероятных мест для встречи с йети, следует из опроса туристов, проведенного сервисом Tvil.ru.
Отметим, что больше всего отдыхающие рассчитывают повстречать снежного человека в кузбасском Шерегеше (йети, к слову, является даже символом этого курорта).
На втором месте в списке регионов-обиталищ снежного человека был назван Горный Алтай. В тройку лидеров также вошел Южный Урал.
Далее по оценке вероятности столкнуться с йети идет Московская область и Пермский край.
Комментарии
Ого.
А Барнаул в Барнауле много йети