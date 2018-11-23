Проект реконструкции ЖД-вокзала в Барнауле будет готов в 2019 году. В целом инвестиции в развитие Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") в 2019 году составят не менее 17 миллиардов рублей, сообщил ТАСС начальник ЗСЖД Александр Грицай.

По его словам, в 2018 году ЗСЖД начала реконструкцию вокзалов на станциях "Чаны" и "Татарская" в Новосибирской области и "Усть-Тальменская" в Алтайском крае. Заканчивается проектирование вокзала в Бердске (Новосибирская область), в 2019 году начнется проектирование вокзалов на станции "Барнаул" (Алтайский край) и "Междуреченск" (Кемеровская область).

Разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут уже несколько лет. Он был построен в 1958 году и уже не соответствует современным нормам. Также здание является памятником архитектуры, и его будут приводить в порядок в соответствии с требованиями закона к восстановлению таких объектов. Нынешний вокзал не выдерживает критики с точки зрения доступности для маломобильных групп граждан, есть определенные вопросы и по безопасности.

Летом 2018 года гендиректор компании "Алтай-Пригород" депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Если это произойдет, РЖД готовы инвестировать в строительство нового транспортного узла в краевой столице. Также в компании намерены улучшить прилегающую к зданию территорию.

Что касается основного здания вокзала 1958 года постройки, то изначально были планы приподнять его на 1,5 метра, сохранив фасад. При этом в составе вокзального комплекса Барнаула имеется здание старого вокзала 1914 года, которое будет отремонтировано первым. После этого там разместят вокзал для пригородного транспорта.