Саратовский депутат завершил эксперимент с "министерской диетой"

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил диету, в рамках которой он в течение месяца жил на 3,5 тысячи рублей, сообщает "РИА Новости".

"Вчера был последний день", — рассказал Бондаренко и добавил, что взвесится позже. Он добавил, что в ходе эксперимента он доказал, что без потерь для здоровья прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц нельзя.

Бондаренко рассказал, что теперь ему предстоит восстанавливаться после диеты. Сейчас у него будет переходный период, в течение которого ему нужно будет ограничивать потребление жирного, сладкого и избегать переедания.

Он также заявил, что пока не решил, как позавтракает в первый раз после окончания диеты.

В середине октября в ходе совещания о повышении прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в Саратовской области региональный министр труда, занятости и миграции Наталья Соколова заявила, что достаточно поднять его на 288 рублей, хотя депутаты настаивали на 500 рублях. Бондаренко предложил ей самой прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Соколова заявила, что она вполне могла бы это сделать, но статус не позволяет, добавив, что от голода люди становятся стройней. Видеозапись с совещания попала в Сеть. После этого Соколову отстранили от должности. Бондаренко решил сам поставить эксперимент.