Депутат Славгородского городского собрания Ольга Токмакова пригласила балерину Анастасию Волочкову в гости, чтобы доказать ей, что Славгород все же существует.

Напомним, на минувших выходных Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин в эфире программы "Кто хочет стать миллионером?" сочли, что такого населенного пункта, как Славгород, не существует.

Жителей Алтайского края это позабавило.

В итоге депутат местного представительного органа власти написала на своей странице в Facebook: "Посмотрела последний выпуск программы "Кто хочет стать миллионером" c участием Анастасии Волочковой и Коклюшкина. Особое внимание привлек вопрос про город, "которого не существует". Но расстроилась, когда услышала ответ — "СЛАВГОРОД — город, которого нет"! Ну как же НЕТ? Мы ЕСТЬ! Город наш хоть и маленький, всего 34 тыс. населения, но на карте России обозначен! Славгород в 1910 году, когда на Алтай переселялись крестьяне из европейской части страны, основал Петр Столыпин".

В этой связи она пригласила приму в родной города.

"Вы увидите, как живет сибирский город, а славгородцы увидят звезду балета. Всем будет польза! С уважением, житель Славгорода Ольга Токмакова", — резюмировала народная избранница.