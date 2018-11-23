Администрация Барнаула отдаст 22,427 млн рублей за услуги по содержанию мест захоронения на территории городского округа. Победитель аукциона весь следующий год будет следить за 19-ю кладбищами в Барнауле и поселках, входящих в его состав.

В этот период подрядчику необходимо в надлежащем состоянии поддерживать погосты, общая площадь которых составляет более 3,7 млн кв. м. Так, исполнитель должен установить мусорные контейнеры и ежедневно их освобождать, сносить и обрезать деревья, косить траву, проводить обработку от клеща, а в холодный период года очищать кладбища от снега и льда. На Новомихайловском, Черницком и Власихинском кладбищах при этом необходимо установить временный летний водопровод для полива.

Кроме того, необходимо заботиться об ограждениях на погостах, а также установить 450 информационных стендов.

Подрядчика также обяжут озаботиться удобствами для скорбящих. Для них установят в общей сложности 60 деревянных туалетов. Необходимо предусмотреть завоз грунта на Пасху и день поминовения усопших. Помимо этого, грунт будут использовать для подсыпки провалившихся могил.

Отметим, что все вышеперечисленные работы берется выполнить МУП "Специализированная похоронная служба" Барнаула. Именно эта организация единственная подала заявку на прошедший конкурс.