Штрафы ГИБДД в Алтайском крае с 2019 года будут тратить на дороги

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Все штрафы с нарушителей ПДД с января 2019 года будут поступать в региональный дорожный фонд. Как сообщил врио заместителя министра, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса региона Дмитрий Коровин, средства пойдут на мероприятия по повышению безопасности на дорогах.

Как пояснил чиновник, в прошлые годы все штрафы поступали в краевой бюджет и тратились на другие нужды. Теперь же им удалось договориться, что деньги будут идти только в дорожный фонд. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Так, по информации краевого ГИБДД, в 2017 году благодаря установкам камер фото- и видеофиксации количество выявленных нарушений выросло почти в два раза.

Как отметил Дмитрий Коровин, в Алтайском крае в 2019 году отремонтируют свыше 900 километров дорог, что на 200 километров больше, чем в 2018 году.

Будет сделан упор именно на ремонт региональных трасс, а также участие в проекте "БКАД" в городах Барнауле и Бийске. Около 100 миллионов на ремонт получит и Рубцовск.

По предварительным данным, дорожный фонд Алтайского края в 2019 году увеличится до 10,7 миллиарда рублей, что на 800 миллионов больше, чем по итогам этого года.

Затраты на содержание увеличат на 17%. В связи с этим дорожники будут меньше тратить на строительство и реконструкцию объектов. При этом будет достроена дорога до Курьи, где в 2019 году пройдет празднование 100-летия Михаила Калашникова. Среди других объектов — участок от Барнаула до Камня-на-Оби, от Крутихи до Ярового, от Бийска в сторону Кузбасса.

Кроме того, за 2017 и 2018 годы число дорог в Барнауле и на пригородных трассах, которые соответствуют нормативам, увеличилось с 43% до 63%. За два года по программе "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле, Новоалтайске и на пригородных трассах поменяли 241 километр асфальта. На это потратили 2,9 миллиарда рублей. Более половины из этой суммы — средства федеральные.