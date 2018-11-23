Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Жильцы многоквартирных домов, расположенных на проспекте Ленина в Барнауле, возмущены тем, что у них уже неделю не вывозят мусор. В результате рядом с контейнером выросла самовольная свалка.

В редакцию портала Amic.ru обратились сразу несколько наших читателей, сообщив, что самовольная помойка образовалась между домами № 136 и 138.

"Мусор не вывозят с 16 ноября", — рассказал один из собеседников нашего издания.

Еще одна местная жительница недоумевает, как ответственные лица допускают подобное на красной линии краевой столицы.