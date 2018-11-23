Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жильцы многоквартирных домов, расположенных на проспекте Ленина в Барнауле, возмущены тем, что у них уже неделю не вывозят мусор. В результате рядом с контейнером выросла самовольная свалка.
В редакцию портала Amic.ru обратились сразу несколько наших читателей, сообщив, что самовольная помойка образовалась между домами № 136 и 138.
"Мусор не вывозят с 16 ноября", — рассказал один из собеседников нашего издания.
Еще одна местная жительница недоумевает, как ответственные лица допускают подобное на красной линии краевой столицы.
Комментарии
м-да, совсем оскотинились - в полупустой контейнер пакет с мусором положить не могут...
А когда район "за Северо-Западной" стал центром Барнаула?
Еще одна местная жительница недоумевает, как ответственные лица допускают подобное на красной линии краевой столицы.
за новым рынком жизни нет!