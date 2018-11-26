Фото: gk-bm.ru

Жилой комплекс "Большая Медведица", который возводит в центре Барнаула компания "Адалин-Строй", постепенно прирастает новыми домами. Так, в сентябре официально стартовали продажи в ЖК по адресу: Пролетарская, 160. Между тем горожане, купившие квартиры в первых домах "Большой Медведицы", уже вовсю делятся своими эмоциями от новой недвижимости в соцсетях.

Портал Amic.ru изучил наиболее типичные отзывы владельцев квартир. Напомним, в состав ЖК "Большая Медведица" входит четыре дома. Они расположены по адресам: Пролетарская, 148, 150; Партизанская, 149, 151. Сейчас в разгаре строительство пятого дома по Пролетарской, 160. Здесь уже воздвигают стены первого этажа.

Итак, о чем пишут в недавнем прошлом новоселы ЖК? Например, жительница Барнаула Мария особо подчеркивает тот факт, что квартира в "Большой Медведице" стала ее первой личной недвижимостью: "Я всегда хотела, чтобы моя первая собственная квартира находилась в центре города, поэтому при покупке это было основополагающим критерием". Между тем, по словам Марии, привлекло ее не только выгодное расположение. "Изначально мне понравился сам дом: красивого бело-изумрудного цвета с большими застекленными балконными блоками. Квартира по адресу: Партизанская 149 была третьей по счету, которую я посмотрела, и сразу влюбилась, и похоже, что ответно. Светлая, с большой застекленной лоджией и окнами во двор — она сразу меня покорила", — не скрывает своего восторга покупательница.

Добавим, ключи от квартиры она получила еще в январе 2017 года."Прошло больше полутора лет, и я хочу сказать, что за все это время у меня не возникло ни капли сомнений в правильности выбора жилья: дом оказался очень теплым, никаких проблем при усадке не возникло, системы коммуникации работали и работают в исправном режиме, совершенно отсутствует ощущение, что живешь в центре шумного города. И да, я ни разу не упомянула о цене, потому что она меня более, чем устроила на момент покупки — даже в хорошем смысле удивила", — говорит Мария.

Стоит особо отметить, что в шаговой доступности от ЖК "Большая Медведица" находится вся необходимая инфраструктура: три торговых центра с множеством магазинов, зеленый сквер с фонтаном и большой детской площадкой, школы, детские сады, в паре остановок — несколько ВУЗов, железнодорожный и автовокзал.

Другой житель "Большой Медведицы", Анатолий, нашел дополнительные бонусы для новоселов. Его оценка прежде всего, касается качества самого жилья. "Я очень доволен покупкой квартиры. Во-первых, это жилой комплекс в центре города, с нетипичной застройкой. Качеством застройки вполне доволен, планировки делали для людей, не с целью сэкономить пространство и выжать максимум, поэтому нет никаких выступов колонн, толстые межкомнатные перегородки, хорошая штукатурка. Нет привычных стояков, что тоже экономит пространство. Все коммуникации в нише. Тройной стеклопакет защищает от шума, сохраняет тепло во всей квартире. Сейчас начался отопительный сезон и приятно от того, что счётчик тепла стоит на всю квартиру. Ещё понравилось, что материалы от застройщика хорошего качества, нам не пришлось выкидывать входную дверь, как обычно происходит в квартирах от других застройщиков", — подметил важную деталь Анатолий.

Читайте также: Безопасная новостройка: как выбрать квартиру у застройщика

Напомним, сдача нового, пятого по счету, дома в ЖК "Большая Медведица" намечена на третий квартал 2021 года. Он будет переменной этажности (от 10 до 16 этажей). Здесь представлены все типы квартир — от однокомнатной на 29 кв. м до четырехкомнатной с несколькими санузлами, гардеробными, мастер-зоной и балконами суммарной площадью в 119 кв. м. На данный момент идет активное бронирование, особой популярностью пользуются одно- и трехкомнатные квартиры.

Проектная декларация размещена на сайте https://www.adalin-stroy.ru/prjects/bm/ 8 (3852) 533-233.