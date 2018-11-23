Пятилетнюю дочь забрали у россиянки в Финляндии

Представители социальной службы Финляндии забрали пятилетнюю дочь у россиянки Лидии Павловской, проживающей в этой стране, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на финского правозащитника Йохана Бекмана.
Инцидент произошел в Котке. "Женщина не получила вовремя никаких документов об изъятии ребенка, в данный момент она не может обжаловать решение в суде. В настоящее время женщина намерена бороться за то, чтобы ей вернули ее дочь", — уточнили в пресс-службе Бекмана.
В бумагах об изъятии, полученных россиянкой, не были указаны основания для помещения ребенка в приемную семью, но было написано, что "данная процедура изъятия согласована с матерью".
При этом в пресс-службе отметили, что три года назад у Павловской, которая живет в Финляндии последние 19 лет, уже забрали девятилетнего сына. Представители правозащитника также уточнили, что оба ребенка являются гражданами Финляндии, у них нет российского гражданства.
На данный момент с россиянкой проживает ее 11-летний сын, у которого двойное гражданство России и Финляндии.
По словам правозащитника, россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери.
Ранее финский омбудсмен по правам ребенка Туомас Курттила отмечал, что система защиты детей Финляндии действует на основании законодательства страны и опирается на компетентности занятых в ней профессионалов в целях обеспечения интересов ребенка без национальных признаков, и решение об изъятии ребенка из семьи под опеку принимает только суд.
Комментарии
Сына забрали и ничему не научилась? Дождалась пока дочь заберут??
Так сладко там жилось видимо.
На всё готова, лишь бы не возвращаться в Россию.
ей надо было у фсиновцев учиться бить по почкам и пяткам, чтобы следов не оставалось.
"Женщина не получила вовремя никаких документов об изъятии ребенка,.." и далее:
"В бумагах об изъятии, полученных россиянкой, не были указаны..."
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таки получала или нет бумаги то???
и какого лешего она живёт в Финляндии, а просит помощи у России?
Детки у же давно граждане Финляндии, при чём тут Россия вообще?
А почему нет никакой информации почему изъяли сына?
друзья живут в Финляндии, есть свои проблемы, но они, действительно, очень жёстко относятся к правонарушениям родителей...ну не принято у них шлёпать детей и давать подзатыльники