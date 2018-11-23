Пятилетнюю дочь забрали у россиянки в Финляндии

Представители социальной службы Финляндии забрали пятилетнюю дочь у россиянки Лидии Павловской, проживающей в этой стране, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на финского правозащитника Йохана Бекмана.

Инцидент произошел в Котке. "Женщина не получила вовремя никаких документов об изъятии ребенка, в данный момент она не может обжаловать решение в суде. В настоящее время женщина намерена бороться за то, чтобы ей вернули ее дочь", — уточнили в пресс-службе Бекмана.

В бумагах об изъятии, полученных россиянкой, не были указаны основания для помещения ребенка в приемную семью, но было написано, что "данная процедура изъятия согласована с матерью".

При этом в пресс-службе отметили, что три года назад у Павловской, которая живет в Финляндии последние 19 лет, уже забрали девятилетнего сына. Представители правозащитника также уточнили, что оба ребенка являются гражданами Финляндии, у них нет российского гражданства.

На данный момент с россиянкой проживает ее 11-летний сын, у которого двойное гражданство России и Финляндии.

По словам правозащитника, россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери.

Ранее финский омбудсмен по правам ребенка Туомас Курттила отмечал, что система защиты детей Финляндии действует на основании законодательства страны и опирается на компетентности занятых в ней профессионалов в целях обеспечения интересов ребенка без национальных признаков, и решение об изъятии ребенка из семьи под опеку принимает только суд.