Накануне праздника Дня матери в Центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района состоялось чествование мам района. Это мероприятие стало уже традиционным. Администрация района, комитет по образованию города и Фонд социальных проектов Александра Локтева награждают благодарственным письмом администрации и подарком Фонда мам, не только успешно воспитывающих своих детей, но и заслуженно имеющих общественное признание. В этом году на мероприятие были приглашены лучшие из лучших в номинациях: "Многодетная мама", "Мама-волонтер", "Мама, воспитывающая особенного ребенка", "Самая активная мама в школе", "Самая активная мама в детском саду".

Самых активных мамочек своего округа поздравлял и барнаульский депутат Александр Локтев. Среди чествуемых — Наталья Ивановна Астахова. Она успешно совмещает преподавательскую деятельность в АлтГПУ с общественной работой, организуя различные мероприятия для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Ивановна — волонтер IX Паралимпийских игр в Сочи-2014, в Кубке Конфедерации (2017 г.) и Чемпионате мира по футболу (2018 г.). Она участвует со своим сыном в реализации проектов "Школа музыкального волонтерства", "Оркестр музыкотерапии "Импровиз". Активно сотрудничает с Алтайским краевым Центром развития добровольчества и другими общественными организациями, работающими в социальной сфере Алтайского края.

Новикова Лариса Владимировна с мужем воспитывают четверых детей и считают семейной ценностью почитание и уважение старшего поколения, передают эту ценность детям, а также формируют у детей привычку к здоровому образу жизни. Семья Новиковых — активные участники мероприятий по благоустройству территории ДОУ, а также спортивных конкурсов "Нетрадиционное физкультурное оборудование своими руками".

Фоменко Елена Михайловна вместе с мужем воспитывают троих детей. Они никогда не жалуются на трудности. Просто делают свое дело: растят детей, приучая их к труду, воспитывают в них уважение к людям. Дети занимаются спортом, посещают художественную и музыкальную школы.

Гордеева Людмила Анатольевна свою жизнь посвятила сыну. В 4 месяца выяснилось, что мальчик слепой. Сейчас он хорошо учится в 9 классе для слабовидящих детей. Закончил музыкальную школу по классу баяна, учится игре на аккордеоне, неоднократно становился победителем городских и районных музыкальных конкурсов. Самостоятельно изучил нотную грамоту по системе Брайля и напечатал сборник песен о войне с нотами и текстом для незрячих.

Акимова Татьяна Викторовна является исполнительным директором Краевого некоммерческого молодежного фонда социальных инициатив "Свет пробуждения". Как член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железнодорожного района является шефом-наставником подростка, находящегося в социально опасном положении. Вместе с дочерью организуют праздники, субботники, гуляние с детьми, оставшимися без родительского попечения в городской детской больнице № 2.

О каждой маме было рассказано много интересного и поучительного.

На празднике выступили лучшие творческие коллективы и солисты района. А на память о празднике, как всегда, была сделана совместная фотография.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Железнодорожного района.