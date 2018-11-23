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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на предстоящие выходные — погода сначала удивит жителей региона дождями, сильным снегом и ветром, а затем резким похолоданием.

"В Алтайском крае во второй половине дня 24 ноября и сутки 25 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами сильные осадки, в предгорьях очень сильные, гололедные явления, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду, метель, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Похолодание", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

В ночь на субботу температуры в крае составят -4...-9 градусов. Днем 24 ноября будет 0 ... +5 градусов, местами в северо-западных районах 0...-5 градусов.

Ночью в воскресенье по краю будет -7...-12 градусов, в западных районах -15...-20 градусов. Днем 25 ноября в регионе температуры составят -7...-12 градусов, в предгорьях -1...-6 градусов с похолоданием в течение дня.

В контексте столь нестабильной погоды в ГУ МЧС по Алтайскому краю обращаются к жителям и гостям региона с призывом не забывать о мерах личной безопасности.