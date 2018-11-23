Актер из "Улиц разбитых фонарей" исчез по дороге в Новосибирск

Режиссер Тольяттинского молодежного драматического театра, актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Олег Куртанидзе пропал, сообщает телеканал "360" со ссылкой на родственников мужчины.

Куртанидзе исчез 15 ноября. После этого его семья обратилась в полицию. Через несколько дней правоохранители с помощью биллинга смогли определить, куда исчез режиссер драмтеатра, пишет портал 63.ru

"То, что он жив, это понятно. Его пробили по биллингу. Он ушел с работы, взял билет на поезд и уехал в Новосибирск. Мы очень надеемся, что он вернется", — заявил директор Тольяттинского молодежного драматического театра Владимир Коренной.

Как написал "Русский диалог", мужчина отправился в Сибирь для встречи с родственниками. Проводница поезда Тольятти — Новосибирск рассказала, что видела его. Он был спокоен и трезв. Однако до места назначения Куртанидзе так и не добрался. Дома его ждет жена и полуторагодовалый ребенок.

Коренной рассказал, что Тольяттинский театр не так давно получил грант на постановку спектакля по пьесе Александра Островского, пишет портал "Вокруг ТВ". "Может быть, он зашел в тупик в работе над постановкой", — предполагает Коренной.

Куртанидзе известен по своим ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей, "Метод", "Маросейка, 12". Кроме того, он снялся в фильмах "Князь Юрий Долгорукий", "Черный океан", "Отстрел".