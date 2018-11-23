Пятница, 23 Ноябрь, 14:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,61
€ 74,8
299659
Обь
59см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Актер из "Улиц разбитых фонарей" исчез по дороге в Новосибирск

, ИА "Амител"
Проводница поезда Тольятти — Новосибирск рассказала, что видела его

Фото: obozrevatel.com

Режиссер Тольяттинского молодежного драматического театра, актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Олег Куртанидзе пропал, сообщает телеканал "360" со ссылкой на родственников мужчины.

Куртанидзе исчез 15 ноября. После этого его семья обратилась в полицию. Через несколько дней правоохранители с помощью биллинга смогли определить, куда исчез режиссер драмтеатра, пишет портал 63.ru

"То, что он жив, это понятно. Его пробили по биллингу. Он ушел с работы, взял билет на поезд и уехал в Новосибирск. Мы очень надеемся, что он вернется", — заявил директор Тольяттинского молодежного драматического театра Владимир Коренной.

Как написал "Русский диалог", мужчина отправился в Сибирь для встречи с родственниками. Проводница поезда Тольятти — Новосибирск рассказала, что видела его. Он был спокоен и трезв. Однако до места назначения Куртанидзе так и не добрался. Дома его ждет жена и полуторагодовалый ребенок.

Коренной рассказал, что Тольяттинский театр не так давно получил грант на постановку спектакля по пьесе Александра Островского, пишет портал "Вокруг ТВ". "Может быть, он зашел в тупик в работе над постановкой", — предполагает Коренной.

Куртанидзе известен по своим ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей, "Метод", "Маросейка, 12". Кроме того, он снялся в фильмах "Князь Юрий Долгорукий", "Черный океан", "Отстрел".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

23.11.2018 13:41
- гость -

"зашел в тупик в работе".. какая прелесть! обычный бухичь, но сказано то как!

0  0
23.11.2018 14:25
елань

видимо пока не хочет общаться ни с кем депрессия у него

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
14:50
Змеиногорск второй день живет без воды и тепла 1
14:33
Слово "пенсионный" стало одним из самых популярных в 2018 году 1
14:22
Бдительная пенсионерка на Алтае не попалась на уловку "сын в беде" 0
14:19
"Ростелеком" поддержал серию бизнес-семинаров для барнаульских мам 2
14:14
Штрафы ГИБДД в Алтайском крае с 2019 года будут тратить на дороги 4
14:04
Россияне рассказали о своем понимании социальной справедливости в стране 2
13:48
Жительница Барнаула оскорбила полицейского и рискует пойти под суд 2
13:35
Актер из "Улиц разбитых фонарей" исчез по дороге в Новосибирск 2
13:21
Пятилетнюю дочь забрали у россиянки в Финляндии 7
13:12
Мэрия потратит 22,5 млн на содержание барнаульских кладбищ в следующем году 0
13:01
Дождь, буря и волна холода: на Алтае объявлено штормовое предупреждение 1
12:49
"Свинарник" на красной линии: в центре Барнаула "растет" самовольная свалка 9
12:33
Саратовский депутат завершил эксперимент с "министерской диетой" 5
12:22
На карте обозначены: депутат из Славгорода позвала Волочкову в гости 6
12:11
РЖД в 2019 году разработает проект реконструкции ЖД-вокзала в Барнауле 2
12:02
Новые записи с подозреваемыми в Солсбери опубликовали в Британии 16
11:50
Горный Алтай назвали одним из самых подходящих мест для встречи с йети 3
11:31
Власти Москвы потратят более 410 млн рублей на разгон облаков в 2019 году 10
11:21
Стало известно, кто установит елку и построит снежный городок в Барнауле 0
11:13
Как отдыхаем на новогодние праздники в 2019 году 0
11:04
Госпошлину за выдачу автомобильных номеров отменят в России 6
10:49
Сегодня трещина — завтра смерть: ветхое жилье обсудят на пикете в Барнауле 2
10:32
Звезды российского хоккея проведут выставочный матч в Барнауле 0
10:23
Светофоры отключили на оживленном шоссе в Барнауле 1
10:14
Каждому россиянину, занимающемуся меценатством, дадут льготы по налогам 4
10:02
ПФР рассказал, насколько ближайшая индексация пенсий превысит инфляцию 6
09:47
Губернатор Томенко улетел в Ялту на неформальный диалог с Путиным 12
09:35
Что нужно знать о начислении пени за просрочку оплаты электроэнергии 2
09:22
Пожар произошел в магазине-дискаунтере крупной сети в алтайском селе 0
09:14
Правительство утвердило макроэкономический прогноз до 2036 года 4
09:03
Голикова придумала, как россиян мотивировать рожать детей 27
09:00
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
08:50
Верховный суд разрешил забирать у россиян единственное жилье из-за долгов 12
08:31
Трейлер нового "Короля Льва" появился в Сети 0
08:15
ФСО не комментирует появление военных вертолетов со "статуями" над Кремлем 8
07:50
Жителя Новоалтайска судят за убийство матери и сдачу ее украшений в ломбард 0
07:34
Машины не ставить: запретные места для парковки в Барнауле в схемах 4
07:19
Квартиру в стиле "благородная классика" продают в Барнауле за 12,5 млн руб. 9
07:03
Веселая и фриковатая: фото озорной и легкой Майли Сайрус 2
06:48
Предотвратить насилие: в школах Алтая усилят меры по борьбе с конфликтами 17
06:32
Снеговик из ада: подборка страшных чудовищ из снега 4
06:17
Потепление до +5 и снежное одеяло: погода в Алтайском крае на 23 ноября 0
06:01
Где в Барнауле покататься на коньках 5
05:07
В Британии щенка арестовали за то, что он укусил полицейского 0
04:10
Недовольные сатанисты договорились с каналом Netflix 1
03:07
"Яндекс.Такси" разрешил пользователям вызывать несколько машин сразу 1
02:05
Суд в Москве взыскал с Церетели 522 тысячи рублей 0
01:14
Toyota попала в топ-5 продаваемых в РФ автопроизводителей 0
00:14
СК проводит проверку после гибели рабочего на стройке ТЦ в Новой Москве 1
23:57
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо на заправках в России 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.