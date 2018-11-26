Немногие знают, что помимо федеральных программ "Материнского капитала" существуют дополнительные способы материальной поддержки семей в рамках региона. Таким образом, действия правительств субъектов страны направлены на мотивацию к рождению третьего ребенка.

Размеры регионального материнского капитала варьируются от 30 000 до 200 000 рублей. Как отмечают специалисты, индексация капитала не планируется. В Алтайском крае эта сумма составляет 55 387 руб. и предоставляется семьям, у которых с 2011 года родился или был усыновлен 3-й ребенок (или последующий, если на предыдущего капитал не предоставлялся).

Программа действует с 1 января 2011 года. Данная область регулируется следующими документами: закон № 100-ЗС от 31.08.2011 г. "О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае"; постановления: № 647 от 10.11.2011 г. "Об утверждении положения о порядке предоставления материнского (семейного) капитала в Алтайском крае"; № 646 от 10.11.2011 г. "Об утверждении порядков направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в Алтайском крае".

Условия региональной программы

Время, прошедшее с момента рождения (усыновления) предыдущего ребенка, не имеет значения (даже если старшие дети достигли совершеннолетнего возраста). Но при этом не учитываются дети, в отношении которых родители лишены прав.

Оформить региональный маткап могут только граждане, зарегистрированные на территории Алтайского края. Приобретаемое под маткапитал жилье, также должно находиться на территории Алтайского края.

могут только граждане, зарегистрированные на территории Алтайского края. Приобретаемое под маткапитал жилье, также должно находиться на территории Алтайского края. Расходование средств должно быть направлено только на улучшение жилищных условий или образование детей. В отличие от федеральной программы региональные средства не могут стать вложением в формирование будущей пенсии матери.

Средства материнского капитала нельзя использовать на погашение долга или компенсацию расходов по жилью, которое было приобретено до 2011 года.

на погашение долга или компенсацию расходов по жилью, которое было приобретено до 2011 года. Вместо сертификата на региональный материнский капитал в Алтайском крае выдается уведомление.

Куда обращаться

Для оформления выплаты нужно подать заявление на распоряжение средствами в Управление соцзащиты населения по месту жительства (адреса отделений указаны на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Алтайского края). Также это можно сделать через многофункциональный центр (МФЦ).

У вас есть возможность использовать оба капитала (региональный и федеральный) в одной сделке, учитывая, что в целом трудозатраты по оформлению и того и другого капиталов одинаковые. Однако, сумма по региональному сертификату значительно меньше, и даже при условии индексации, держать ее на своем счете невыгодно.

Сроки обращения за деньгами определяются в зависимости от направления их использования:

По истечение 3-х лет после появления ребенка, семья может воспользоваться средствами капитала самостоятельно на цели предусмотренные государством. Сразу после рождения или усыновления ребенка деньги можно использовать, как и в случае с федеральной поддержкой, на погашение ипотечного кредита или займа. Соответственно оформить заем в организации в сумме материнского капитала на приобретение недвижимости или строительство. Конечный срок подачи заявления не регулируется.