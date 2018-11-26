Немногие знают, что помимо федеральных программ "Материнского капитала" существуют дополнительные способы материальной поддержки семей в рамках региона. Таким образом, действия правительств субъектов страны направлены на мотивацию к рождению третьего ребенка.
Размеры регионального материнского капитала варьируются от 30 000 до 200 000 рублей. Как отмечают специалисты, индексация капитала не планируется. В Алтайском крае эта сумма составляет 55 387 руб. и предоставляется семьям, у которых с 2011 года родился или был усыновлен 3-й ребенок (или последующий, если на предыдущего капитал не предоставлялся).
Программа действует с 1 января 2011 года. Данная область регулируется следующими документами: закон № 100-ЗС от 31.08.2011 г. "О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае"; постановления: № 647 от 10.11.2011 г. "Об утверждении положения о порядке предоставления материнского (семейного) капитала в Алтайском крае"; № 646 от 10.11.2011 г. "Об утверждении порядков направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в Алтайском крае".
Условия региональной программы
- Время, прошедшее с момента рождения (усыновления) предыдущего ребенка, не имеет значения (даже если старшие дети достигли совершеннолетнего возраста). Но при этом не учитываются дети, в отношении которых родители лишены прав.
- Оформить региональный маткап могут только граждане, зарегистрированные на территории Алтайского края. Приобретаемое под маткапитал жилье, также должно находиться на территории Алтайского края.
- Расходование средств должно быть направлено только на улучшение жилищных условий или образование детей. В отличие от федеральной программы региональные средства не могут стать вложением в формирование будущей пенсии матери.
- Средства материнского капитала нельзя использовать на погашение долга или компенсацию расходов по жилью, которое было приобретено до 2011 года.
- Вместо сертификата на региональный материнский капитал в Алтайском крае выдается уведомление.
Куда обращаться
Для оформления выплаты нужно подать заявление на распоряжение средствами в Управление соцзащиты населения по месту жительства (адреса отделений указаны на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Алтайского края). Также это можно сделать через многофункциональный центр (МФЦ).
У вас есть возможность использовать оба капитала (региональный и федеральный) в одной сделке, учитывая, что в целом трудозатраты по оформлению и того и другого капиталов одинаковые. Однако, сумма по региональному сертификату значительно меньше, и даже при условии индексации, держать ее на своем счете невыгодно.
Сроки обращения за деньгами определяются в зависимости от направления их использования:
- По истечение 3-х лет после появления ребенка, семья может воспользоваться средствами капитала самостоятельно на цели предусмотренные государством.
- Сразу после рождения или усыновления ребенка деньги можно использовать, как и в случае с федеральной поддержкой, на погашение ипотечного кредита или займа. Соответственно оформить заем в организации в сумме материнского капитала на приобретение недвижимости или строительство.
- Конечный срок подачи заявления не регулируется.
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