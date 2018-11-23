Фото: inkazan.ru
Молодая жительница Барнаула стала фигуранткой уголовного дела — ее подозревают в оскорблении представителя власти.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники полиции задержали местную жительницу 1996 года рождения.
Согласно предварительной информации, правоохранители выехали для отработки сообщения о шуме соседей на проспекте Красноармейский в городе Барнауле. В ходе установления сотрудниками полиции всех обстоятельств подозреваемая публично оскорбила грубой нецензурной бранью полицейского, который находился при исполнении своих должностных обязанностей.
Сейчас ей инкриминируют статью 319 УК РФ.
Комментарии
Ловить настоящих преступников и коррупциянеров у нашей Полиции кишка тонка
Пусть скажет спасибо, что ее не отколошматили прямо в подъезде.