Социальная справедливость в России будет укрепляться при следовании принципу "закон един для всех", а также при борьбе с коррупцией и внимании к простым людям — такого мнения придерживаются жители страны, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Борьбу с коррупцией основным условием для установления социальной справедливости назвали 14% респондентов. Принцип единого для всех закона считают важным 11% опрошенных, упоминается и необходимость внимания к простым гражданам. Еще 9% опрошенных отметили, что стоит повысить заработные платы и пенсии.

О том, что за последний год уровень социальной справедливости не изменился, заявили 54% россиян. 16% респондентов полагают, что этот показатель вырос. Отрицательной точки зрения в этом вопросе придерживаются 28% участников опроса.

29% опрошенных положительно оценивают политику российских властей. По их словам, она способствует укреплению соцсправедливости. О том, что власти скорее препятствуют ей, заявили 32% респондентов. Точку зрения о том, что правительство никак не влияет на эту сферу, выразили 30% опрошенных.

В опросе участвовали 1,6 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.