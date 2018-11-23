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Пенсионерка из Славгорода проявила бдительность и не поверила мошенникам, которые хотели обмануть ее по схеме "сын попал в беду".

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленник пытался завладеть 30 тысячами рублей.

Накануне жительнице города Славгорода 1949 года рождения позвонил мужчина, который, представившись ее сыном, сообщил, что на автомобиле сбил человека и попросил срочно перечислить ему названную сумму.

"В ходе разговора женщина поняла, что звонит ей не сын. Она прекратила беседу и сообщила об этом в полицию", — добавляют в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества.