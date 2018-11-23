Российским учителям предложили нанять психологов

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала RT, что в школы необходимо добавить психолога для учителей из-за участившихся случаев агрессивного поведения.
По словам Волынец, она направила свое предложение министру просвещения России Ольге Васильевой.
"В связи с высокой психологической нагрузкой учителей и участившимися случаями агрессивного поведения учителей по отношению к школьникам прошу вас рассмотреть возможность внедрения Федеральной программы "Психолог для учителя" и учреждения должности психолога для педагогического состава школ", — написала в обращении Волынец.
Идея заключается в том, что учительские психологи будут проводить занятия по работе с гиперактивными детьми, учениками с дефицитом внимания. Кроме того, такие люди могли бы помочь с решением конфликтных ситуаций.
При этом Волынец отметила, что работа с психологом должна быть частью нагрузки учителя и вестись только в рабочее время.
По ее мнению, инициатива ослабит напряженность в сфере школьного образования, улучшит условия обучения и работы учителя.
Ранее Васильева заявила о проблеме с нехваткой школьных психологов, поскольку люди с таким образованием отказываются идти работать в школы.
Комментарии
двумя руками за, только не потому, что родительский комитет настаивает, а потому что сил уже нет работать в 2 смены, 120 тетрадок 4 дня подряд, плюс подготовка к урокам, праздничные мероприятия для детей, встречи с родителями типа- "жачем нам лохопет, нам лохопет не нужен, у нас фсё ногмально"
Как сказали деткам знать свои права и обязанности так они и запомнили ПРАВА. Теперь только и делают что качают свои права а про обязанности на*рать
Дайте учителю зарплату 100 000 руб. на одну ставку, дети сами изменят к ним отношение.
Пока общество в лице государства не ценит работу учителей, толку не будет.
23.11.2018 16:30
гость
Д.А. Медведев уже ведь прямо озвучил позицию государства по учителям. К этой позиции присоединилось множество чиновников и депутатов всех уровней. Такое вот нынче государство.