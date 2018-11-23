Российским учителям предложили нанять психологов

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала RT, что в школы необходимо добавить психолога для учителей из-за участившихся случаев агрессивного поведения.

По словам Волынец, она направила свое предложение министру просвещения России Ольге Васильевой.

"В связи с высокой психологической нагрузкой учителей и участившимися случаями агрессивного поведения учителей по отношению к школьникам прошу вас рассмотреть возможность внедрения Федеральной программы "Психолог для учителя" и учреждения должности психолога для педагогического состава школ", — написала в обращении Волынец.

Идея заключается в том, что учительские психологи будут проводить занятия по работе с гиперактивными детьми, учениками с дефицитом внимания. Кроме того, такие люди могли бы помочь с решением конфликтных ситуаций.

При этом Волынец отметила, что работа с психологом должна быть частью нагрузки учителя и вестись только в рабочее время.

По ее мнению, инициатива ослабит напряженность в сфере школьного образования, улучшит условия обучения и работы учителя.

Ранее Васильева заявила о проблеме с нехваткой школьных психологов, поскольку люди с таким образованием отказываются идти работать в школы.