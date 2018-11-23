Слово "пенсионный" стало одним из самых популярных в 2018 году

Слова "пенсионный", "мундиаль" и "новичок" стали самыми популярными в 2018 году, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора портала "Словари ХХI века", кандидата филологических наук Алексея Михеева.

"Главный претендент на звание "слова 2018 года" — прилагательное "пенсионный". Обсуждавшееся в Государственной Думе внесение изменений в пенсионное законодательство вызвало в обществе широкий резонанс — ведь проблема затрагивает интересы большинства россиян, и даже президент выступил по этому вопросу со специальным телеобращением", — заявил Михеев.

Он уточнил, что одним из часто употребляемых словосочетаний стал "пенсионный возраст". Даже появился новый термин — "предпенсионный возраст".

Также популярностью пользовалось и английское highly likely (в переводе означает "крайне вероятно"). Эта фраза появилась в словарном запасе россиян благодаря "делу Скрипалей". Люди стали употреблять фразу, говоря о бездоказательном обвинении.

То же самое произошло и со словом "новичок", которое обозначает отравляющее вещество, которым, по данным Британии, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Мундиаль" стал третьим наиболее часто упоминавшимся словом (происходит от испанского mundo, которое переводится как "мир"). Мундиаль стал синонимом словосочетания "чемпионат мира по футболу".

В прошлом году самыми популярными словами стали "реновация" и "хайп".