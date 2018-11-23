Приподнятые пешеходные переходы появятся в России — такие рекомендации разработал Минтранс в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", пишут "Известия".

Отмечается, что властям в регионах Минтранс рекомендовал приподнять пешеходные переходы над уровнем остальной проезжей части.

Таким образом, переходы станут похожи на уже привычных "лежачих полицейских", но будут шире. В Минтрансе уверены, что таким образом безопасность на переходах существенно повысится.

Отмечается, что только в 2018 году на пешеходных переходах страны были ранены 12 тысяч человек. Еще 600 погибли.

В Минтрансе подчеркнули, что эта рекомендация не является обязательным требованием. Чиновники считают, что такие пешеходные переходы целесообразно использовать рядом с жилыми домами и детскими площадками.