Фото: zmnvest.ru

Змеиногорск второй день живет без воды и тепла из-за аварии на трубопроводе, сообщает "Алтайская правда".

Коммунальная авария случилась накануне. В результате порыва, как отмечает издание, остановились все котельные, кроме пятой.

В итоге в Змеиногорске закрыты детские сады и школы. Положение спасает то, что за окном достаточно тепло.

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В отделе энергоснабжения и ЖКХ заявляют, что в данный момент ведутся работы по устранению аварии.

В ночь на 23 ноября пришлось вызвать дополнительных специалистов, которые приехали из другого района.