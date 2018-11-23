Фото: zmnvest.ru
Змеиногорск второй день живет без воды и тепла из-за аварии на трубопроводе, сообщает "Алтайская правда".
Коммунальная авария случилась накануне. В результате порыва, как отмечает издание, остановились все котельные, кроме пятой.
В итоге в Змеиногорске закрыты детские сады и школы. Положение спасает то, что за окном достаточно тепло.
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В отделе энергоснабжения и ЖКХ заявляют, что в данный момент ведутся работы по устранению аварии.
В ночь на 23 ноября пришлось вызвать дополнительных специалистов, которые приехали из другого района.
Комментарии
В крае проблема на проблеме, а губернатор по Ялтам разъезжает
В Ялте тепло, там даже без котельной можно жить.