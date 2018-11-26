В эту субботу, 1 декабря, в Барнауле пройдет уникальный мастер-класс от экспертов рынка недвижимости.
Темами мастер-класса станут насущные квартирные вопросы, с которыми хотя бы раз в жизни сталкивался каждый:
Как быстро и дорого продать квартиру?
Как правильно составить объявление?
Как сделать продающие фото квартиры?
Где рекламировать квартиру, чтобы её увидели покупатели?
Как правильно установить цену на продаваемую квартиру?
Как подготовить документы к продаже?
Как правильно выбрать квартиру?
Как купить квартиру без накоплений?
Секреты быстрого поиска подходящей квартиры в интернете.
Как проверить документы перед покупкой?
Какова реальная стоимость предложений на рынке?
На все эти и другие вопросы ответят авторы курса — профессионалы высочайшего уровня, которые знакомы с последними тенденциями рынка и разбираются во всех его нюансах.
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
О компании:
"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлтерскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 69 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более 1 100 сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлторов, Новосибирской ассоциации риэлторов и Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края. Агентство недвижимости года – 2018, по результатам конкурса "Народная премия НГС". Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Топ-партнёр Сбербанка по итогам 2017 года. Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.
Дата проведения мастер-класса: 1 декабря 2018 года.
Начало в 12:00.
Адрес: ул. Малахова, 119.
Телефон: 8 (3852)201-001
Агентство недвижимости "Жилфонд"
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