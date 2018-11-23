Комитет по образованию не увидел травли в барнаульском лицее № 101

Комиссия комитета по образованию города Барнаула завершила работу в лицее № 101, в котором, по словам мамы ребенка, над восьмиклассником издевались ребята из других классов. Как сообщила на пресс-конференции председатель городского комитета по образованию Наталья Полосина, специальная комиссия факт травли не увидела.

Травли не было

"Сказать о травле члены комиссии пока не могут. И я думаю, что мы не сделаем такого вывода. Потому что ребята в своих показаниях говорят о том, что сначала они просто толкали восьмиклассника и он бежал за ними. Им это нравилось. Потом, да, они подтверждают, что они толкали его все больше, но им нравилось, что восьмиклассник их догоняет. Но сам мальчик говорит, что он не испытывал физической боли, то есть физического насилия к нему не применялось. А вот психологическая агрессия имела место быть. С ребятами была проведена серьезная работа, они раскаялись", — рассказала Полосина.

Касаемо ситуации, когда восьмикласснику попали льдом в глаз, по словам Полосиной, комиссия выявила, что группа учеников играла в снежки за территорией школы, и ребята не закидывали ледяными снежками только одного мальчика.

"Целая группа ребятишек кидались друг в друга снежками и льдинками. То есть попали не только в одного ребенка, но и в остальных. Но ему попали под глаз. Такая ситуация была, она зафиксирована на видеокамеру", — рассказала председатель комитета по образованию.

Отметим, что школьник продолжит обучение в лицее № 101.

Нарушения школы

При этом, подчеркивает Полосина, по итогам работы комиссии установлено, что руководство школы приложило не все усилия и не до конца успело проявить себя в решении возникнувшего конфликта. На сегодняшний день в отношении директора возбуждено уголовное дело. К руководству школы также будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Стоит отметить, что серьезных нарушений по документам в плане воспитательной работы школы и классных руководителей комиссия не выявила, но определенные замечания есть.

Комиссия будет рекомендовать школе поставить на контроль вопросы взаимоотношений внутри класса, внутри школы, взаимоотношений между подростками.

Также комиссия проведет в школе определенные психологические тесты, касающиеся детей, учителей, родителей.

"По итогам этих тестов проводится очень серьезный анализ, и школе выдается рекомендация, в каком направлении и каким образом этот блок воспитательной работы организовать. Этот блок мы отработаем вместе с ними и поставим в план воспитательной работы", — рассказала она.

Еще одна рекомендация комиссии касается работы с обращениями граждан.

Также с родителям будет проговариваться следующий алгоритм при возникновения конфликта.

"Когда возникает конфликт, педагог не всегда может увидеть его. А родитель может. Поэтому первый шаг, который должен сделать родитель — обратиться в школу. Если администрация не вмешалась, то нужно обратиться к комитету по образованию. Ни одно обращение не остается без внимания у нас", — заверила она.

Другие факты травли

В ходе проверки также был установлен факт еще одного обращения родителя.

"Если я не ошибаюсь, еще одно разбирательство было в 2016 или в 2017 году. Сказать, что это происходит в системе, нельзя. Но единичные случаи, к сожалению, имеют место быть, и не только в этой школе", — сообщила Полосина.

Следственное управление СКР России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту бездействия должностных лиц МБОУ "Лицей № 101" Барнаула.

На личный контроль ситуацию и расследование взяла уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

По словам министра образования Алтайского края Максима Костенко, помимо проверки и административных мер будет создана ситуация сопровождения пострадавшей семье, ребенку и ребятам-обидчикам.