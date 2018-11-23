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Комитет по образованию не увидел травли в барнаульском лицее № 101

, ИА "Амител"
Комиссия комитета по образованию завершила расследование по этому инциденту

Фото: choiz.me

Комиссия комитета по образованию города Барнаула завершила работу в лицее № 101, в котором, по словам мамы ребенка, над восьмиклассником издевались ребята из других классов. Как сообщила на пресс-конференции председатель городского комитета по образованию Наталья Полосина, специальная комиссия факт травли не увидела.

Травли не было

"Сказать о травле члены комиссии пока не могут. И я думаю, что мы не сделаем такого вывода. Потому что ребята в своих показаниях говорят о том, что сначала они просто толкали восьмиклассника и он бежал за ними. Им это нравилось. Потом, да, они подтверждают, что они толкали его все больше, но им нравилось, что восьмиклассник их догоняет. Но сам мальчик говорит, что он не испытывал физической боли, то есть физического насилия к нему не применялось. А вот психологическая агрессия имела место быть. С ребятами была проведена серьезная работа, они раскаялись", — рассказала Полосина.

Касаемо ситуации, когда восьмикласснику попали льдом в глаз, по словам Полосиной, комиссия выявила, что группа учеников играла в снежки за территорией школы, и ребята не закидывали ледяными снежками только одного мальчика.

"Целая группа ребятишек кидались друг в друга снежками и льдинками. То есть попали не только в одного ребенка, но и в остальных. Но ему попали под глаз. Такая ситуация была, она зафиксирована на видеокамеру", — рассказала председатель комитета по образованию.

Отметим, что школьник продолжит обучение в лицее № 101.

Нарушения школы

При этом, подчеркивает Полосина, по итогам работы комиссии установлено, что руководство школы приложило не все усилия и не до конца успело проявить себя в решении возникнувшего конфликта. На сегодняшний день в отношении директора возбуждено уголовное дело. К руководству школы также будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Стоит отметить, что серьезных нарушений по документам в плане воспитательной работы школы и классных руководителей комиссия не выявила, но определенные замечания есть.

Комиссия будет рекомендовать школе поставить на контроль вопросы взаимоотношений внутри класса, внутри школы, взаимоотношений между подростками.

Также комиссия проведет в школе определенные психологические тесты, касающиеся детей, учителей, родителей.

"По итогам этих тестов проводится очень серьезный анализ, и школе выдается рекомендация, в каком направлении и каким образом этот блок воспитательной работы организовать. Этот блок мы отработаем вместе с ними и поставим в план воспитательной работы", — рассказала она.

Еще одна рекомендация комиссии касается работы с обращениями граждан.

Также с родителям будет проговариваться следующий алгоритм при возникновения конфликта.

"Когда возникает конфликт, педагог не всегда может увидеть его. А родитель может. Поэтому первый шаг, который должен сделать родитель — обратиться в школу. Если администрация не вмешалась, то нужно обратиться к комитету по образованию. Ни одно обращение не остается без внимания у нас", — заверила она.

Другие факты травли

В ходе проверки также был установлен факт еще одного обращения родителя.

"Если я не ошибаюсь, еще одно разбирательство было в 2016 или в 2017 году. Сказать, что это происходит в системе, нельзя. Но единичные случаи, к сожалению, имеют место быть, и не только в этой школе", — сообщила Полосина.

Следственное управление СКР России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту бездействия должностных лиц МБОУ "Лицей № 101" Барнаула.

На личный контроль ситуацию и расследование взяла уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

По словам министра образования Алтайского края Максима Костенко, помимо проверки и административных мер будет создана ситуация сопровождения пострадавшей семье, ребенку и ребятам-обидчикам.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

23.11.2018 15:40
кореец

Конечно не увидели! Они комиссии междусобойчики создают, без привлечения родительской общественности, без пострадавших и какие надо выводы делают. Имели опыт взаимодействия.

0  0
23.11.2018 15:47
- гость -

Тетка профнепригодна - читать ее высказывания выше сил, если ее начальство это стерпит - значит сами такие и ничего в лицее не изменится...

0  0
23.11.2018 15:55
- гость -

мда, уже просто в открытую покрывают... Скоро детей инвалидами такие изверги делать будут, а у них все равно, все хорошо будет...

0  0
23.11.2018 15:56
- гость -

а может детки которые травили оказались из касты неприкасаемых?

0  0
23.11.2018 15:58
- гость -

просто беспредел. комитет этот, наверное, тоже стоит уже проверить...

0  0
23.11.2018 16:00
- гость -

Наталья Полосина очень приятная, воспитанная женщина и человек уверена очень порядочный. Что касается ситуации в лицее - там нужно разбираться. Встречаться с обеими сторонами конфликта. В интернете мама мальчика всё выставила так как ей удобно. А вы задумайтесь. Почему она не пришла в школу? Не пришла в учителю, директору? А просто написала ему эл.письмо? Если вы прям мать-мать, да и отец тоже, если вы увидите, что с вашим ребенком что-то происходит, что вы сделаете? 2,5 месяца подождёте, а потом начнёте поливать школу, учителей, директор и родителей в соц.сетях грязью? Люди одумайтесь!!! Сперва нужно разобраться, а потом уже лить грязь.

0  0
23.11.2018 16:01
- гость -

Не понимаю, почему ФИО мальчика знают все, а ФИО малолетних уро"дцев - никто. Требую озвучить фамилии мелких под"онков

0  0
23.11.2018 16:01
- гость -

А может и не было травли? Комментаторов не устраивает ?

0  0
23.11.2018 16:03
Гость

Запели "ОНИЖЕДЕТИ"!! Все сразу профнепригодны и предвзяты! Лучше детей воспитывать нужно!! И не перекладывать родительскую ответственность на посторонних детей! Родители есть и у тех кого обижали и у тех кто обижал, так что вопрос только в воспитании и прежде всего к родителям!!!

0  0
23.11.2018 16:03
- гость -

"Потому что ребята в своих показаниях говорят о том, что сначала они просто толкали восьмиклассника и он бежал за ними. Им это нравилось. Потом, да, они подтверждают, что они толкали его все больше"

И это не травля?

"ледяные снежки" --- есть снежки, а есть куски льда. Абсолютно разные вещи.

Впрочем, именно городской комитет по образованию назначает директоров и завучей. Что же удивляться тому, что представители комитета выгораживают до последнего своих назначенцев. Министру образования стоило бы обратить внимание на комитеты по образованию. На проф. пригодность тех, кто там работает.

0  0
23.11.2018 16:07
- гость -

Наталья Полосина очень приятная, воспитанная женщина и человек уверена очень порядочный. Что касается ситуации в лицее - там нужно разбираться. Встречаться с обеими сторонами конфликта. В интернете мама мальчика всё выставила так как ей удобно. А вы задумайтесь. Почему она не пришла в школу? Не пришла в учителю, директору? А просто написала ему эл.письмо? Если вы прям мать-мать, да и отец тоже, если вы увидите, что с вашим ребенком что-то происходит, что вы сделаете? 2,5 месяца подождёте, а потом начнёте поливать школу, учителей, директор и родителей в соц.сетях грязью? Люди одумайтесь!!! Сперва нужно разобраться, а потом уже лить грязь.

Как это не ходила в школу? Ходила она в школу и не нашла там понимания

0  0
23.11.2018 16:07
- гость -


"Потому что ребята в своих показаниях говорят о том, что сначала они просто толкали восьмиклассника и он бежал за ними. Им это нравилось. Потом, да, они подтверждают, что они толкали его все больше"

И это не травля?

Не травля. Дети 12 лет. У них это игра. Они толкают, их догоняют и тоже толкают.

0  0
23.11.2018 16:08
- гость -

а меня больше удивил в маминых словах тот факт, что она заподозрила что-то серьезное, когда ребенок попросил купить кастет... А почему не пистолет сразу, не автомат, не гранату????? Даже не представляю ситуацию, чтобы сын просил мать купить кастет - ну так просто поиграть! Чем-то же аргументирвал! Явно же, что ребенок привлекал к себе внимание. Нет, не все так просто в этой ситуации....

0  0
23.11.2018 16:08
- гость -

Как это не ходила в школу? Ходила она в школу и не нашла там понимания

Вы не внимательно читали её посты.

0  0
23.11.2018 16:09
- гость -

ВЫ все пишущие "правдивые речи" придите и поработайте хотя бы месяц в школе, а потом пишите...

0  0
23.11.2018 16:10
- гость -

они просто толкали восьмиклассника и он бежал за ними. Им это нравилось.

просто кидали ледяные снежки. Им это нравилось. Просто попали льдиной под глаз. Им это нравилось. Травли не было...ведь им это нравилось...

0  0
23.11.2018 16:10
- гость -

Какой бы приятной и воспитанной эта тетка ни была - увольнять по статье, однозначно!

0  0
23.11.2018 16:13
- гость -

Стыдно за работников комитета по образованию!

0  0
23.11.2018 16:16
гость

Фактов травли не выявлено, а зачем тогда уголовное дело открыто?
Я в прошлом учебном году видела в ближайшей школе, как парень, выше меня ростом, рыдал в коридоре, потому что его то ли ударили, то ли толкнули...А рост мой 173 см+каблуки.
Вокруг собрались учителя и слезы ему утирали. Причем, испуг был неподдельный в голосах, в выражении их лиц. Как будто в школе убийство произошло.
Меня поразило то, что взрослый парень инфантилен, как первоклассник. Он даже не мог объяснить кто его ударил, где у него болело. И болело ли?
А вокруг шла обычная школьная перемена: дети бегали, шумели, смеялись. Никто не дрался, не обращал на его слезы внимания. Кроме толпы учителей.
Жалкое зрелище. Слабак и трус из которого уже не вырастит достойный МУЖЧИНА.
И запуганные, задерганные учителя, которые боятся даже свободно дышать в наших школах.
Как же им не бояться, если за игру в снежки во дворе школы открываются уголовные дела!?




0  0
23.11.2018 16:19
- гость -

Как это не ходила в школу? Ходила она в школу и не нашла там понимания

Вы не внимательно читали её посты.
При личной встрече с директором, завучем и классным руководителем, где я узнала много интересного о себе и сыне, меня никто не поинтересовался, как чувствует себя Илья, никто и не подумал просто извиниться перед нами. С места в карьер меня начали отчитывать, как школьницу, которая провинилась перед всеми в том, что её сын стал жертвой толпы и которая не днюет и не ночует в школе.
Просто на амике не совсем полно написали...

0  0
23.11.2018 16:20
- гость -

23.11.2018 16:07
- гость -

Одно дело игра.

А совсем другое, когда игра переходит во что-то более серьезное. Учителя в школе это прекрасно видят. Ну, потому что это не возможно не заметить, постоянно находясь среди детей.

Вот когда директор, завучи, комитеты, начинают прятать эти проблемы "между собой", то и происходят трагедии.

0  0
23.11.2018 16:23
Гость

Нет фактов конечно, все белые и пушистые. Как там у Раневской "лучше ругаться матом чем быть тихой воспитанной тварью"

0  0
23.11.2018 16:24
- гость -

Ну прокричитесь все. А дальше что?
Увольте всех и так некому работать.
ВЫХОД КАКОЙ?

0  0
23.11.2018 16:25
гость

Сейчас "яжематери" набегут!
Мы после школы дрались с мальчишками портфелями, снежками, лыжными палками. Домой приходили в разорванных пальто, с оторванными ручками портфелей, отцы пришивать не успевали эти ручки. Но никогда не ходили в школу разбираться, почему их дети пальто порвали. Нам самим за это ремня давали: свои вещи береги.
А что подрались, то это нормально, растут детки.
НО, мы никогда не дрались как во власихинской школе - 15 на одного. И старших на подмогу не звали.

0  0
23.11.2018 16:28
- гость -

И запуганные, задерганные учителя, которые боятся даже свободно дышать в наших школах.

Абсолютно согласна с вами. И учителя, и воспитатели. Запуганы, не понятно как у них сил хватает учить и заниматься нашими детьми. Это уже мода просто стала не разобравшись обвинять во всём преподавателей и сразу в интернет. А здесь прям куча "доброжелателей" сидит, лишь прокоментировать, лишь облить, подлить масла в огонь.

0  0
23.11.2018 16:29
- гость -

БЫЛО ВРЕМЯ, МУЖИКАМИ РОСЛИ И РОДИТЕЛИ БЫЛИ ПРАВИЛЬНЫМИ.

0  0
23.11.2018 16:34
- гость -

НО, мы никогда не дрались как во власихинской школе - 15 на одного. И старших на подмогу не звали.

И там надо разбирать, потому что не верю, что 2 детей с такими тяжёлыми травмами и до сих пор всё было тихо. В такой ситуации как описывают автоматически заводится уголовное дело. Не ждут мам и пап, постов и призывов в соцсетях.

0  0
23.11.2018 16:36
- гость -

либо материал заказной, либо журналист что-то не до понял. Третьего не дано.

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