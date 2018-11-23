Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Подготовка к Новому году в Барнауле, как обычно, будет сопряжена с перекрытием площади Сахарова — движение в этом районе ограничат уже с 1 декабря.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, проезд для всех видов транспорта по проспекту Социалистическому в границах улиц Молодежная и Мерзликина будет закрыт в связи с установкой главной городской елки и строительством снежного городка.

"Открыть проезд планируется к вечеру 17 января после демонтажа всех элементов городка", — добавляют в мэрии.

Кроме того, с 1 декабря по 14 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры "Южный" (улица Чайковского, 21), где разместится новогодний городок Центрального района.

А в день открытия районных елок, 29 декабря, с 15:00 до 19:00 запретят проезд транспорта по улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского (площади Мира), с 17:00 до 18:00 — по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова (рядом с ДК "Трансмаш").