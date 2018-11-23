Цена на нефть Brent упала ниже $62

Стоимость фьючерса на североморскую нефть Brent с поставкой в январе 2019 года упала до $61, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже, пишет РБК.

По данным на 09:30 мск, цена за баррель Brent составляет $61,86 (-2,5%). 20 ноября стоимость барреля Brent упала ниже $63 (-7%) впервые с февраля, тогда за него давали $61,73.

Снижение цены на нефть произошло после заявления президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией. Он подчеркнул, что не намерен разрушать экономику США и Саудовской Аравии, а Вашингтон останется партнером Эр-Рияда.

После падения цен на нефть Трамп поблагодарил Эр-Рияд, добавив, что ожидает дальнейшего снижения котировок.