Безупречный потолок, абсолютно гладкие стены, напольное покрытие и даже мебель, идеально подобранная для вашего интерьера, ещё не делают обустройство дома завершённым: важным этапом в украшении любого интерьера является оформление окон. Верно подобранные шторы должны гармонировать с общим стилем помещения, подчеркивать обстановку комнаты, придавать уют. Кроме того, они удивительным образом способны визуально корректировать размер окна и всего помещения. Но для того, чтобы сделать правильный выбор, следует учесть ряд нюансов. Каких — разбираемся с порталом Amic.ru.
Формы современных штор
Существует несколько основных форм штор:
- Многослойные. Их название говорит само за себя: здесь одновременно совмещаются несколько тканей — с рисунком и однотонная. Как правило, этот прием используется в спальне и гостиной.
- Ламбрекены. Обладают выраженной прямоугольной формой, прямыми и четкими линиями.
- Асимметричные. Имеют разные по длине стороны.
- Рулонные, жалюзи. Интересная идея портьер, которые могут менять свою длину в считанные секунды.
- Короткие. Эти шторы прикрывают верхнюю часть оконного проема. Обычно используются в маленьких помещениях для того, чтобы визуально расширить пространство.
Стилевые направления
Занавески могут удивить не только разнообразием форм, но и большим выбором стилей и направлений:
- Классические: имеют прямоугольную форму, декорируются вставками и разнообразными украшениями. Одновременно с портьерами этот стиль включает в себя гардины и ламбрекены.
- Римские портьеры бывают исполнены в разных вариантах, но главный признак у всех один: управлять длиной таких штор можно при помощи шнурка, декоративной ленты или цепочки.
- Французский стиль отличается от других тем, что выполненные в нем шторы внутри своего полотна имеют шнуровку — благодаря этому образуются складки красивой полукруглой формы. Используются благородные ткани спокойных цветов: белых, бежевых оттенков. Этот дизайн считается классическим и подходит для помещений, где необходима торжественность обстановки: в театрах, ресторанах, залах для банкетов.
- Японские шторы являются излюбленным приемом дизайнеров. Это закрепленные панели, которые способны раздвигаться с помощью рельсового механизма. Их часто используют, когда требуется зонировать помещение или скрыть какие-либо его недостатки.
- Австрийские портьеры — стиль, родственный французскому. Волны по нижнему краю, много складок, плавные линии, использование натуральных тканей — все это присуще австрийскому стилю. Этот стиль добавит благородства интерьеру комнаты, отделанной деревом или вагонкой.
Как выбрать материал и где купить
Чтобы грамотно выбрать шторы, недостаточно определиться с формой и стилем: важно подобрать ткань. Материал для будущих штор должен быть подходящим по составу и качеству, обладать способностью к драпировке, высокой износостойкостью и противостоянием выгоранию. Кроме того, нужно правильно подобрать крепления для штор, определиться с их размером, рисунком, цветом и текстурой.
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