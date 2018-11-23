Главный нарколог России разрешил чуть-чуть пить в холод

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что глинтвейн можно использовать только как лекарство и в небольших дозах, чтоб согреться, сообщает агентство новостей "Москва".

"Главный принцип алкоголя — со сладким не мешать, это во-первых. К тому же любое нагревание алкоголя — это увеличение всасываемости, это алкогольный удар по голове. Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лечебное средство, а не как алкогольный продукт в большом количестве. В этом должна быть очень строгая мера", — отметил Брюн.

По его словам, люди по-разному переносят спиртное. У кого-то алкоголь перерабатывается в организме за день-два, а у кого-то за три недели. В этом случае наслаивать один алкоголь на другой тоже очень опасно.

Ранее сообщалось, что российские власти собираются приравнять некоторые медицинские препараты к наркотическим средствам и спиртному. В список запрещенных лекарств попали популярные у дальнобойщиков препараты, которые те пьют за рулем для бодрости.