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Глава краевой столицы Сергей Дугин распорядился ускорить ремонтные работы во Дворце культуры Барнаула, на который выделено 28,6 миллиона рублей из городской казны.

Градоначальник провел здесь выездное совещание, в ходе которого руководитель управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова охарактеризовала фронт работ, отметив: "Согласно проекту будут отремонтированы тамбур главного входа, вестибюль, гардероб, фойе. Предусмотрена замена ограждения балкона; устройство санузлов; устройство буфета на втором этаже на 40 посадочных мест. Проект также предусматривает замену приборов отопления, светильников, венецианскую штукатурку стен, подвесные потолки типа "Армстронг", отделку колонн и пола керамогранитом".

Сергей Дугин, в свою очередь, поставил задачу ускорить ход работ, но подчеркнул — высокое качество должно быть сохранено.

Директор Дворца культуры Роман Ильин доложил, что, несмотря на ремонт, все занятия проводятся по расписанию: "Доступ в залы организован через служебный вход. На период реконструкции ДК мероприятия проводятся в малом зале".