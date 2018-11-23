По делу о пожаре в Кемерове объявили в международный розыск Вячеслава Вишневского, бывшего гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината", которому принадлежало здание сгоревшего торгового центра "Зимняя Вишня", передает ТАСС.

Решение об объявлении Вишневского в розыск вступило в силу после того, как суд заочно арестовал его и затем отклонил апелляцию защиты на это решение, объяснила журналистам адвокат разыскиваемого Нина Ревякина.

Вишневского в начале ноября заочно обвинили в даче 7 миллионов рублей взятки инспектору Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору строительной компании "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко. Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие при реконструкции ТЦ "Зимняя вишня", полагает следствие.

Комкову задержали и арестовали в марте. По версии следствия, она не приняла мер по прекращению использования здания ТЦ после самовольной реконструкции, ее бездействие стало косвенной причиной гибели людей. В ее отношении возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации следствия, Вишневский находится в Испании.

Всего по делу о пожаре в Кемерове проходят 15 человек. Пожар в торговом центре произошел днем 25 марта. Погибли 60 человек. Здание ТЦ, которое полностью выгорело, было решено демонтировать и разбить на его месте сквер.