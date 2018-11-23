Депутат послал россиян с дипломами работать малярами и уборщицами

Член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием есть вакансии маляров и уборщиц, сообщает "Ридус".

20 ноября Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста за то, что они не платят взносы в социальные фонды. По мнению народного избранника, даже нищие и безработные граждане должны платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

"Ко мне на прием все время приходят странные люди, которые жалуются, что у них по два-три высших образования, а они не могут найти работу. Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос", — рассказал Вострецов.

"Ну так и кто им виноват, что они такие белоручки?" — возмутился депутат, комментируя свою инициативу о штрафах для неработающих граждан за неуплату социальных взносов.

По мнению Вострецова, любой человек хотел бы работать в Госдуме, однако "кому это было очень надо, те и пошли в депутаты".

Он также подчеркнул, что российская госкорпорация "Газпром" тоже не в состоянии принять на работу всех желающих. Решение проблемы, по мнению парламентария, — биржа труда, где "переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет".

Ранее Вострецов в эфире Первого канала раскритиковал самарского депутата Николая Бондаренко, решившего прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц и назвавшего потребительскую корзину в России геноцидом. Вострецов подчеркнул, что пенсионерам выплачиваются малые суммы, потому что неизвестно точно, помогают ли им их дети, поскольку в случае такой помощи их достаток становится выше.