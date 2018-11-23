Депутат послал россиян с дипломами работать малярами и уборщицами

Член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием есть вакансии маляров и уборщиц, сообщает "Ридус".
20 ноября Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста за то, что они не платят взносы в социальные фонды. По мнению народного избранника, даже нищие и безработные граждане должны платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.
"Ко мне на прием все время приходят странные люди, которые жалуются, что у них по два-три высших образования, а они не могут найти работу. Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос", — рассказал Вострецов.
"Ну так и кто им виноват, что они такие белоручки?" — возмутился депутат, комментируя свою инициативу о штрафах для неработающих граждан за неуплату социальных взносов.
По мнению Вострецова, любой человек хотел бы работать в Госдуме, однако "кому это было очень надо, те и пошли в депутаты".
Он также подчеркнул, что российская госкорпорация "Газпром" тоже не в состоянии принять на работу всех желающих. Решение проблемы, по мнению парламентария, — биржа труда, где "переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет".
Ранее Вострецов в эфире Первого канала раскритиковал самарского депутата Николая Бондаренко, решившего прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц и назвавшего потребительскую корзину в России геноцидом. Вострецов подчеркнул, что пенсионерам выплачиваются малые суммы, потому что неизвестно точно, помогают ли им их дети, поскольку в случае такой помощи их достаток становится выше.
Комментарии
Может послать и на ... и ничего сделать нельзя - ни отозвать ни переизбрать....
вот тварь же
ну так россияне сами выбирают таких депутатов, правильно сделал что послал
Вангую - данная особь будет приставлена к награде и лично ВВП нацепит ему медальку
"Народный избранник"?? Это кто его избрал? Я лично не голосовал за то, чтобы такие, как он, были в думе!
Когда поднимется волна возмущения, опять будет говорить, что его слова вырваны из контекста
чет не поняла....т.е. если я помогать буду маме, то пенсии в 3.5 тыс ей хватит, а если я не буду помогать, то надо дать побольше?!
На среднюю зарплату по России всех депутатов Госдумы! Пусть попробуют прожить на нее, а не на 3500 руб. На эти денежки учат детей, помогают своим родителям-пенсионерам, оплачивают ЖКХ, приобретают продукты и лекарства! Задолбали уже своими нравоучениями!
Надо срочно отзывать этого фашиста из депутатов. Именно такие работали в лагерях смерти.
Некоторые депутаты,некоторые члены правительства буквально распоясались после последних президентских выборов, буквально оскорбляя народ своими высказываниями.Таким чинушам следует напомнить( не знаю, кто должен напомнить), что в Конституции РФ в ст.3 сказано :"...носителем сувернитета и ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ в Российской Федерации является её многонациональный НАРОД...НАРОД осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления....ВЫСШИМ непосредственным выражением власти являются референдум и свободные выборы." Ребята, можно сколько угодно ругать и ругаться на выборных нахалов, но выбираем-то их мы.Пора уже начинать головой думать перед выборами и во время выборов.