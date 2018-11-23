Фото: postnews.ru

Мошенники похищают у жителей Алтайского края деньги, представляясь сотрудниками налоговой, сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

Схема обмана такова — злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками налоговой и предлагают подключиться к сервису "Личный кабинет" физического или юридического лица без визита в инспекцию и за определенную плату.

"Кроме того, мошенники просят налогоплательщиков сообщить им личные данные — фамилию, номер телефона, ИНН, паспортные данные. После перевода денег связь со звонившим теряется", — добавляют в УФНС.

Жителей региона призывают не поддаваться на эти уловки и помнить, что подключение к электронным сервисам налоговой службы является бесплатным.

О подобного же рода "предложениях" со стороны неизвестных гражданам следует незамедлительно сообщать в УФНС и в правоохранительные органы.