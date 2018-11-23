СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Следователи с первых дней расследования скандального уголовного дела об изнасиловании уфимской дознавательницы получили в свое распоряжение видеозаписи с различных камер наблюдения, где были зафиксированы все перемещения фигурантов дела в злополучный вечер, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СКР по Башкирии Евгения Каневского.

Отмечается, что все видео изъяли во время первоначальных следственных действий.

Ранее в СМИ обратился адвокат Аслям Халиков, который уверяет, что у защиты есть все основания просить для двоих из троих фигурантов уголовного дела освобождение из-под ареста и прекращение их уголовного преследования. Защитник упоминает видеозаписи с камер наблюдения, которые доказывают, что двое экс-полицейских в момент совершения преступления были в другом месте.

"Видеозапись была получена нами по адвокатскому запросу, в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Галиева Салавата Сабитовича к вменяемому ему преступлению", — подчеркнул адвокат.

Судя по видеозаписи, похожий на Галиева человек появляется в холле кафе как раз в то время, когда он должен был насиловать свою коллегу.

Сейчас в СИЗО находятся трое экс-полицейских, которых обвиняют в групповом изнасиловании дознавательницы.